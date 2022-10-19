Несмотря на отказ киевские власти направили Израилю запрос на поставки систем ПВО

Официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе, новейших лазерных систем Iron Beam направили украинские власти Израилю, – сообщает в среду, 19 октября, портал Axios.

Со ссылкой на письмо, направленное посольством Украины в МИД Израиля Axios пишет, что в запросе киевского режима речь идет о «зенитно-ракетных системах Barak-8, зенитно-ракетных комплексах Patriot, системах противоракетной обороны Iron Dome, а также системах «Праща Давида» и «Хец».

«Кроме того, Киев также просит Израиль заняться подготовкой украинских операторов систем ПВО», – пишет новостной портал.

Отметим, что ранее сегодня министр обороны Израиля Бени Ганц на встрече с послами Евросоюза заявил, что его страна не будет поставлять Украине оборонительное вооружение, в том числе системы ПВО.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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