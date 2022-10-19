Глава ДНР: Мы в режиме военного положения живем более восьми лет

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в среду, 19 октября, комментируя введение президентом России Владимиром Путиным военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, назвал это закономерной и своевременной мерой и заявил, что на Донбассе так живут восемь с половиной лет.

В своем видеообращении, размещенном на Telegram-канале врио главы ДНР сказал: «Хотелось бы прокомментировать в данном формате указ президента Российской Федерации о введении военного положения, в том числе для территории Донецкой Народной Республики. Во-первых, хочу сказать, что это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации, Во-вторых, это особо и кардинально никак не отразится на ограничениях свобод наших граждан, потому что мы с вами живем в режиме военного положения уже на протяжении 8,5 лет».

Также Пушилин заявил, что сделает все, чтобы вернуть студентов ДНР с фронта.

«Я являюсь абсолютным по понятным причинам сторонником того, чтобы наши студенты вернулись с фронта, вернулись к учебе, как это сейчас и происходит в других субъектах Российской Федерации, где студенты не мобилизуются, а учатся. Безусловно, это должно пройти плавно и гладко без каких-то рисков для того, чтобы оголить где-то фронт. Все что в моих силах – я сделаю, и мы все-таки вернем наших студентов к учебе», – заявил глава ДНР в своем видеообращении.

Донецк, Иван Бабурин

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