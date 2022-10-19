Экс-посол США в СССР: Киевский режим даже при поддержке НАТО не способен создать функционирующее государство

Экс-посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что Украина даже при поддержке НАТО не сможет создать стабильное, функционирующее государство, – сообщается в статье, вышедшей в среду, 19 октября, в издании The Responsible Statecraft

В статье Мэтлока, опубликованной в издании Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft, в частности, говорится: «Украина, даже при поддержке НАТО, не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года. Правительство Украины поставило перед собой невыполнимые цели, так как попытки вернуть территории силой вызовут новый виток эскалации и закончатся печальными последствиями для страны.

«Соглашение о прекращении огня – единственный практический способ прекратить боевые действия. Вашингтон должен использовать рычаги давления, чтобы побудить Киев к мирному урегулированию. Вооруженный конфликт можно было предотвратить вовсе, если бы Украина соблюдала Минские соглашения, признала Донбасс автономным образованием в составе Украины, не слушала военных советников НАТО и обязалась не вступать в альянс», – пишет в своей статье американский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

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