Президент ФРГ отменил поездку в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг, 20 октября, чем вызвал недовольство украинской стороны, – сообщает в среду, 19 октября, немецкое издание Bild.
Как пишет издание, министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру отменить поездку на Украину «по соображениями безопасности».
Bild сообщает, что отмена визита президента вызвала раздражение в Киеве. Неназванный представитель украинского правительства заявил изданию, что «в то время как федеральный президент отменяет свой визит, есть множество иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в Киев именно сейчас».
Берлин, Иван Бабурин
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