Президент ФРГ отменил поездку в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг, 20 октября, чем вызвал недовольство украинской стороны, – сообщает в среду, 19 октября, немецкое издание Bild.

Как пишет издание, министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру отменить поездку на Украину «по соображениями безопасности».

Bild сообщает, что отмена визита президента вызвала раздражение в Киеве. Неназванный представитель украинского правительства заявил изданию, что «в то время как федеральный президент отменяет свой визит, есть множество иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в Киев именно сейчас».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»