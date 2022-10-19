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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:21 мск

Новости Политика

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Индия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину

Фото: freepik.com

Посольство Индии в Киеве в среду, 19 октября, опубликовало сообщение, в котором рекомендовало своим гражданам, включая студентов, покинуть Украину, – сообщают СМИ.

В сообщении индийского посольства говорится: «В связи с ухудшением ситуации в области безопасности и недавней эскалацией боевых действий на всей территории Украины гражданам Индии рекомендуется воздержаться от поездок на Украину. Гражданам Индии, в том числе студентам, находящимся в настоящее время на Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть Украину доступными средствами».

Нью-Дели, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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