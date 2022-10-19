Колумбия обвинила США в «разрушении всех экономик в мире» ради спасения своей

Президент Колумбии Густаво Петро в ходе выступления в муниципалитете Ураба в Антиокии в среду, 19 октября, обвинил США в разрушении «всех экономик в мире, чтобы защитить собственную», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступление Петро сказал: «Соединенные Штаты Америки без оглядки на другие страны разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную, заявил Грядет несомненный экономический кризис. Соединенные Штаты фактически разрушают все экономики в мире. Экономика Европы рушится после того, как на континенте русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию. В кризисе Германия, Великобритания, Испания и Франция».

«США принимают меры собственной защиты, иногда не задумываясь об их последствиях. Экономика латиноамериканских наций опустела, Латинская Америка разграблена. Все наши валюты падают, не только колумбийское песо», – заявил колумбийский лидер.

Богота, Иван Бабурин

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