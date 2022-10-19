МИД РФ: Обвинения в экспорте Ираном беспилотников в Россию – дезинформация

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам проведения закрытых консультаций Совбеза Организации в среду, 19 октября, назвал дезинформацией обвинения в экспорте беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ираном в Россию, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления перед журналистами Полянский сказал: «Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине. Цель западных коллег ясна, они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран».

«Совету Безопасности ООН не было представлено никаких доказательств экспорта Ираном беспилотников в Россию, кроме того, у Совбеза ООН нет полномочий расследовать обвинения в поставках Ираном беспилотников. Обвинения в адрес Ирана по беспилотникам ухудшают атмосферу вокруг восстановления иранской ядерной сделки.Россия проведет переоценку отношений с Секретариатом ООН, если он отправит экспертов для изучения беспилотников на Украине», – добавил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»