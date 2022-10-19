В Крыму предложили законодательно запретить публикации видеороликов с работой систем ПВО

Депутат Гагаринского муниципального округа Севастополя Александр Бородавченко в среду, 19 октября, заявил, что нужно закрепить на законодательном уровне запрет публикаций видеороликов с перемещением военных и работы средств ПВО, – сообщает телеканал СТВ.

В эфире телеканала Бородавченко сказал: «Практика ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей должна передаться и на условно мирные территории, когда жители на 100% понимают, что работу ПВО, движение колонны, размещение военных нельзя снимать, потому что завтра, а то и через 15 минут, в это место может прилететь».

«Граждане новых присоединенных территорий России, которым приходится воочию видеть боевые действия, с пониманием относятся к просьбам администрации не снимать и не выкладывать в сеть видеоролики, относящиеся к ходу спецоперации», – добавил крымский политик.

Севастополь, Иван Бабурин

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