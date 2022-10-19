На Николаевском направлении ВСУ потеряли 20 танков

Полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в среду, 19 октября, сообщил, что на Николаевском направлении ВСУ потеряли до 20 единиц танков.

В своем Telegram-канале Киселев написал: «С мест сообщают, что батальон 59-й бригады ВСУ окружен нашими десантниками в районе Дудчан на Николаевском направлении. Немного севернее еще одно подразделение ВСУ потеряли до 20 танков, а в остатках зеленки сейчас «отдыхают» до 100 солдат. Забирать их никто не спешит».

Луганск, Иван Бабурин

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