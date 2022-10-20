В Киргизии приняли закон, позволяющий выдавать населению оружие в упрощенном порядке

Жогорку Кенеш (парламент Кыргызской Республики) в четверг, 20 октября, принял законопроект, позволяющий жителям сел Баткена, Алая и Чон-Алая на границе с Таджикистаном получать оружие в упрощенном порядке, – сообщает портал 24.kg.

Согласно принятому закону, в Киргизии предусматривается добровольная мобилизация здоровых граждан старше 18 лет, а президент страны Садыр Жапаров получает право объявлять частичную мобилизацию без объявления военного положения.

В свою очередь, тelegram-канал Sputnik Кыргызстан сообщает, что согласно принятому закону, гражданских пограничных уполномоченных Киргизии переименовали в «защитников границ», которые теперь смогут получать оружие без дополнительных требований.

Напомним, что утром 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, тогда стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Бишкек, Иван Бабурин

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