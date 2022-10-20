Пропаганда ЛГБТ в СМИ и интернете будет предусматривать штраф до четырех миллионов рублей

В Госдуму РФ в четверг, 20 октября, внесен пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, предусматривающий многомиллионные штрафы для СМИ и депортацию для иностранцев.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в Telegram-канале написал: «Пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о введении ответственности за это внесен в Госдуму».

В свою очередь, ТАСС сообщает, что изменения вносятся в ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно документу, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, которая выражается «в распространении информации или публичных действиях», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц – от 800 тыс. до 1 млн. рублей.

За аналогичную пропаганду в интернете или СМИ предлагается для граждан установить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических лиц – от 1 млн. до 4 млн. рублей.

Как сообщают СМИ, в пакете законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ предлагается сформулировать три административные статьи:

– Ответственность за пропаганду педофилии предусматривается штраф для граждан до 800 тыс. рублей, для организаций до 10 млн., для иностранцев – депортация;

– Ответственность за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений / предпочтений – штраф для граждан до 200 тыс. рублей, для организаций до 4 млн., иностранцев – депортация;

– Запрет на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений / предпочтений, а не только среди несовершеннолетних – штрафы от 100 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, для организаций от 1 млн. до 5 млн. рублей.

Также предусмотрен запрет на выдачу прокатный удостоверений на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения.

Москва, Иван Бабурин

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