Путин проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих

Президент России Владимир Путин, в четверг, 20 октября, проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Рязанской области, – сообщили в Кремле.

Сообщается, что глава государства посетил стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, и заслушал доклад Министра обороны Сергея Шойгу, который рассказал Верховному главнокомандующему о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений.

На полигоне ЗВО президент проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Путину показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Кроме того, президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают различные способы стрельбы в составе подразделений. Занятия проходят под руководством командиров и инструкторов-военнослужащих, имеющих боевой опыт.

В минобороны РФ сообщили, что «курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат».

«После завершения одиночной подготовки обучение военнослужащих продолжится в составе подразделений. В ходе этого этапа также предусмотрено проведение огневых упражнений и сдача зачетов с использованием всей необходимой номенклатуры боеприпасов», – рассказали главе государства в оборонном ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

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