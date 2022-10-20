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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 21 октября 2022, 05:57 мск

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Ирландский политик призвал Европарламент «проснуться»

Фото: twitter.com/Europarl_en

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллис во время выступления в четверг, 20 октября, призвал коллег «проснуться и начать жить в реальном мире», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала заседаний в ЕП.

В ходе своего выступления Уоллис сказал: «Если у нас есть проблема с тем, что есть конфликт на Украине, почему у нас нет проблем с тем, что США и НАТО терроризируют народ Афганистана, Ирака, Ливии? Или нет проблем с тем, что США + ЕС помогают Саудовской Аравии и ОАЭ терроризировать Йемен? Почему у нас нет проблем с тем, что Израиль терроризирует палестинцев? Когда вы уже проснетесь и начнете жить в реальном мире?»

Страсбург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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