Лондон ввел санкции против Ирана за БПЛА якобы поставляемые в Россию

Министерство финансов Великобритании в четверг, 20 октября, объявил о введении санкций в отношении трех иранских военных и предприятия-производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за их предполагаемое применение Россией на Украине, – сообщают СМИ.

В заявлении британского минфина говорится, что санкции введены в отношении компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries, начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, директора промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерала Сайед Ходжатолла Горейши и командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани.

Следует отметить, что ранее подобные санкции ввел Брюссель, документ был опубликован в Официальном журнале ЕС в среду, 19 октября.

Россия и Иран категорически отрицают поставки и применение иранских БПЛА в ходе СВО на Украине.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»