США планируют выделить Украине помощи сразу на весь будущий год

Конгресс США планирует до конца 2022 года принять закон о помощи Киеву «на весь следующий год» в размере до $50 млрд., – сообщает в четверг, 20 октября, телеканал NBC.

NBC со ссылкой на осведомленного о планах Конгресса сенатора-республиканца сообщает: «Предполагаемой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь следующий год. По сравнению с этим, 12-миллиардный пакет просто – мелочь».

Телеканал отмечает, что в сентябре конгрессмены утвердили выделение Украине очередного транша помощи в размере порядка 12 миллиардов долларов, однако новый пакет, по словам источников, «значительно превышает эту сумму».

Со ссылкой на собственные источники в Конгрессе NBC сообщает, что закон о новом пакете помощи Киеву планируется принять в ускоренном порядке из-за того, что новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов может занять «более скептическую позицию» в части выделения помощи Киеву.

Американские журналисты отмечают, что с февраля текущего Конгресс США уже одобрил выделение помощи Украине в размере 65 миллиардов долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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