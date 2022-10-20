Германия планирует вооружить Молдавию и обучать ее солдат

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в четверг, 20 октября, заявил, что Германия поставит для армии Молдавии дроны и другую военную технику, а также займется обучением солдат республики, – сообщает телеканал TVR.

В эфире телеканала Носатый сказал: «Республика Молдова имеет стратегических партнеров, надежных партнеров, которые действительно в этот сложный для всех стран период находят возможность помочь и нам. Германия обеспечит курсы обучения молдавским солдатам, чтобы они могли эксплуатировать полученную технику. Общая сумма военной помощи от Евросоюза составит 47 млн. евро».

Следует отметить, объемы поставок вооружений из ФРГ Носатый не назвал.

Кишинев, Иван Бабурин

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