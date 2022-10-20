Байден признал, что «демократы» финансируют Киев больше, чем это делали бы «республиканцы»

Президент США Джо Байден во время поездки в Питтсбург, штат Пенсильвания в четверг, 20 октября, заявил, что Республиканская партия финансировала бы киевский режим менее щедро, чем это делают сейчас «демократы», – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Байден сказал: «Республиканцы, в случае своего нахождения у власти в США, оказывали бы меньшую помощь Киеву, чем теперь это делает Демократическая партия. Я обеспокоен в связи с предстоящими промежуточными выборами. В случае победы на них Республиканской партии, Вашингтон резко сократит помощь Украине».

Напомним, что промежуточные выборы в США состоятся в ноябре текущего года.

Отметим, что в ходе трансляции мероприятия в Питтсбурге телеканал Fox News показал, как президент США Джо Байден не смог сразу найти выход со сцены. После своего выступления Байден отошел от трибуны, повернулся, несколько мгновений растерянно оглядывался, жестикулировал и говорил что-то вслух. Затем президент США очнулся, развернулся и пошел к выходу с трибуны.

Вашингтон, Иван Бабурин

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