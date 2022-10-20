Пентагон «прямо сейчас» думает, как поставить системы ПВО Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 20 октября, заявил, что в Пентагоне «прямо сейчас» рассматривают возможность поставок на Украину дополнительных средств ПВО, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Кирби сказал: «Мы продолжим принимать меры, чтобы у Украины имелись средства, которые нужны ей для защиты. Министерство обороны США прямо сейчас активно рассматривает возможные решения для Украины, касающиеся средств противовоздушной обороны. Министерство обороны США в полной мере осведомлено об угрозе со стороны России и прилагает все усилия, чтобы помочь украинцам справиться с угрозой».

Вашингтон, Иван Бабурин

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