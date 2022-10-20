Вашингтон обвинил Тегеран в участии в боевых действия на стороне России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на спецбрифинге в четверг, 20 октября, напрямую обвинил Иран в участии в боевых действиях на Украине на стороне России, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Кирби сказал следующее: «Тегеран сейчас участвует в боевых действиях на земле напрямую и опосредованно, в том числе, путем поставок вооружений. Россия на данный момент получила от Ирана десятки беспилотников и, вероятно, ожидает новые поставки. Российские военные их уже применяют.

«Москва намерена запросить у Тегерана ракеты класса «земля-земля. В этой связи, США намерены ввести дополнительные санкции в отношении Ирана, а также изучить возможность введения новых ограничений», – заявил Джон Кирби журналистам.

Кроме того, представитель Белого дома сказал, что в руководстве США уверены, что иранские инструкторы и технические специалисты, находясь в Крыму, оказывали поддержку россиянам наносить удары по украинским объектам с помощью БПЛА.

«Сегодня мы можем подтвердить, что российские военные, базирующиеся в Крыму, управляли иранскими беспилотниками, использовали их для нанесения ударов по Украине, в том числе по Киеву в последние дни. Согласно нашим оценкам, иранские военные находились в Крыму и содействовали в проведении этих операций. Сколько иранцев находится в Крыму, у меня данных нет. Но мы знаем, что их сравнительно немного. Россия уже получила десятки беспилотников и, вероятно, продолжит получать дополнительные поставки в ближайшем будущем», – заявил Кирби.

Вашингтон, Иван Бабурин

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