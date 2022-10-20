Американские военные считают, КНР «вторгнется» на Тайвань уже в этом году

Командующий военно-морскими операциями США старший адмирал Майкл Гилдей в четверг, 20 октября, заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов должны быть готовы отреагировать на возможное вторжение Китая на Тайвань уже в этом году, – сообщает France 24.

Телеканал приводит такие слова Гилдея: «Хотя сейчас прогнозируемая дата захвата острова – 2027-й год, следует ожидать от Китая активных действий уже в этом или следующем году. Когда мы говорим об окне до 2027 года, я думаю, что это должно быть окно 2022 года или, возможно, 2023 года. Не хочу казаться паникером, говоря это. Просто мы не можем ничего исключать».

Вашингтон, Иван Бабурин

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