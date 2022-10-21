Белый дом целенаправленно заблокировал участие России международной конференции МАГАТЭ

Корпорация «Росатом» в пятницу, 21 октября, сообщила, что США не выдали визы представителям руководства Росатома и Ростехнадзора для участия в международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», – сообщают СМИ.

В сообщении в Telegram-канале Росатома говорится: «Предполагалось очное участие российской делегации, сформированной из представителей руководства Росатома и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил. Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США».

Москва, Иван Бабурин

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