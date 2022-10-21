российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 октября 2022, 00:07 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: США выступили с угрозами в адрес турецкого бизнеса

Предупреждение о возможных санкциях из-за торговли с Россией прозвучало со стороны США в адрес деловых кругов Турции, – сообщает в пятницу, 21 октября, турецкое издание газета Dünya.

Со ссылкой на источники в Анкаре издание сообщает, что о санкциях турецким бизнесменам сообщила делегация правительства США, которая прибыла с визитом в в Турцию.

Журналисты Dünya связывают угрозы со стороны США с тем, что Анкара с марта разрешила параллельный импорт в Россию, что сделало Турцию «транзитным хабом», в связи с чем многие российские компании открыли там свои представительства. В результате, с января по август 2022 года в Турции число вновь появившихся предприятий с российским капиталом увеличилось в четыре раза в годовом выражении. Всего за этот период в стране открылось 729 таких компаний».

Анкара, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Экономика,