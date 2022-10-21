Иран перехватил два американских морских беспилотника

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани в пятницу, 21 октября, заявил, силами иранской флотилии были задержаны два беспилотных плавательных аппарата США, – сообщает агентство Mehr.
Как сообщает агентство, контр-адмирал Ирани сказал: «84-я флотилия стратегических морских сил армии, действенно присутствуя в океанских глубинах, в особенности, в регионе Красного моря, смогла на наивысшем возможном уровне выполнить операцию по охране и установлению морской безопасности, и… снова и задержать два американских беспилотных плавательных аппарата».
Тегеран, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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