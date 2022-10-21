Латвия будет проверять россиян на нелояльность к России при продлении ВНЖ

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу, 21 октября, заявил, что Латвия перед продлением вида на жительство (ВНЖ) намерена проверить все «десятки тысяч россиян, проживающих сейчас в стране», на нелояльность к России, – сообщает телеканал «Настоящее время».

В интервью телеканалу Ринкевич сказал: «Мы будем сокращать сроки и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам. Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают свою страну, пытаясь избежать мобилизации на войну в Украине».

«Эти люди не против войны, а против мобилизации. А это большая разница. Если человек определяется с тем, чей Крым и с тем, что происходит в Украине – это одно. Если же человек просто убегает от мобилизации или живет здесь, продолжая пропаганду путинского режима, а есть и такие, то это другой случай. И я не считаю, что это шантаж или давление», – заявил глава рижской дипломатии.

Рига, Иван Бабурин

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