Макрон обвинил США в двойных стандартах

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 21 октября, заявил, что США применяет двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ для европейских потребителей, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Макрон сказал: «Есть выбор, который сделала экономика США, и это привлекательный выбор, который я уважаю. Но это порождает двойные стандарты, а именно – цены на энергию в США гораздо дешевле, чем у нас. Это происходит, потому что Соединенные Штаты являются производителем энергии. И они продают у себя газ в 3-4 раза дешевле, чем нам. А это и есть двойные стандарты. Я намерен обсудить этот вопрос в ходе своего визита в США в декабре».

Брюссель, Иван Бабурин

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