В Италии объявили состав нового правительства

Вновь избранный премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу, 21 октября объявила состав своего правительства, – сообщают СМИ.

Президент Италии Серджо Маттарелла, объявляя о передаче первой в истории страны женщине-премьеру Джордже Мелони мандата на формирование правительства, сказал: «В том же духе сотрудничества я обращаюсь к новому правительству, которое будет приведено к присяге завтра утром. Спасибо и хорошей работы!».

Следует отметить, что большинство мест в новом правительстве Италии досталась представителям партии Мелони – «Братья Италии», еще часть портфелей отошла представителям партий «Лига» и «Вперед, Италия».

Новый кабинет министров Италии будет выглядеть следующим образом:

– главой МИД и вице-премьером стал бывший председатель Европарламента, вице-президент партии «Вперед, Италия», Антонио Таяни;

– еще одним вице-премьером и министром инфраструктуры и транспорта назначен лидер партии «Лига» Маттео Сальвини;

– должность главы МВД занял технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози;

– министерство экономики и финансов возглавил бывший министер экономического развития Джанкарло Джорджетти от парии «Лига»;

– министром обороны Италии стал бывший замглавы оборонного ведомства, один из основателей парии «Братья Италии» Гвидо Крозетто.

Рим, Иван Бабурин

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