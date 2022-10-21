Экс-депутат Госдумы, продюсер и журналисты пополнили списки иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 21 октября, внесло в список физлиц-иноагентов бывшего депутата Госдумы РФ Илью Пономарева*, продюсера Александра Роднянского* и еще шесть человек.

В реестр физлиц-иноагентов минюста РФ внесены также активист Руслан Габбасов*, политик Семен Кочкин*, а также журналисты Илья Шуманов*, Татьяна Шадрина (Фельгенгауэр)*, Катерина Босов* и Александр Плющев*. Журналист Михаил Зыгарь* объявлен СМИ-иноагентом

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Москва, Иван Бабурин

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