В ООН заявление главы СНБО Данилова об искоренении русского языка на Украине назвали «нездоровой риторикой»

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в пятницу, 21 октября, комментируя высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о необходимости уничтожения русского языка на Украине, заявил, что это является «нездоровой риторикой», – сообщают СМИ.

Представитель генсека ООН, в частности, сказал: «С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, является нездоровой. Слова, равно как и действия, имеют значение».

Ранее сегодня Данилов заявил: «Нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами представляет опасность для государства. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке. Русский язык должен полностью исчезнуть с территории украинского государства»

«Для украинцев существует лишь два обязательных к изучению языка – украинский и английский», – заявил глава СНБО Украины.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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