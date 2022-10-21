Банк России выпустил разъяснения о порядке оформления кредитных каникул для мобилизованных

Банк России в пятницу, 21 октября опубликовал разъяснения о порядке оформления кредитных каникул для мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

В информационном письме ЦБ указано, что требование о предоставлении кредитных каникул может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек по доверенности, «в том числе в простой письменной форме».



На сайте Банка России, в частности, говорится: «Документы, подтверждающие право на каникулы, также могут передать иные лица. В этом случае доверенность оформлять не нужно». В списке таких документов среди прочего числятся выписки из приказов командира воинской части или военкомата.

Кроме этого, ЦБ напомнил, что кредиторам рекомендовано не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы, в частности, при зачислении на его счет денежного довольствия военнослужащего. При этом непредоставление документов в ответ на запрос не должно служить поводом для отказа – человек вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО.

На кредитные каникулы могут претендовать и члены семей мобилизованных. Они должны будут предоставить дополнительные документы.

«Для жены или мужа это свидетельство о браке, для несовершеннолетних детей – свидетельство о рождении или усыновлении (удочерении). От детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения совершеннолетия, также потребуется справка, подтверждающая инвалидность, а для детей в возрасте до 23 лет, которые учатся на очном отделении вуза или колледжа, справка с места учебы. Иждивенцы должны будут передать в банк акт о назначении военнослужащего опекуном или попечителем и решение суда», сообщили в Банке России.



Москва, Иван Бабурин

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