В Конгрессе США считают, что Байден поставил мир «на грань апокалипсиса»

Член палаты представителей конгресса США Пол Госар в пятницу, 21 октября заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине, – сообщают СМИ

В своем микроблоге в Twitter конгрессмен написал: «Прокси-война Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту. Он сам признает высокий риск столкновения стран. Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon (Стойкий полдень), которые проходят сейчас в Европе подрывают перспективы мирного урегулирования».

«Военная мощь США не должна использоваться для эскалации международных конфликтов», – отметил Пол Госар.

Вашингтон, Иван Бабурин

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