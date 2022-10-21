Постпредство РФ при ОБСЕ: Эффективным иностранным оружием убивают русских и украинцев

Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ в пятницу, 21 октября, заявили, что «западное оружие» поставляется на Украину, чтобы убивать русских и украинцев.

В сообщении в телеграм-канале российского постпредства при ОБСЕ говорится: «Каждый раз, когда Вашингтон или его киевские марионетки будут говорить об «эффективности иностранного оружия», вспоминайте мирных жертв с переправы в Херсоне, вспоминайте и осознавайте, зачем оно туда поставлено: чтобы из него убивали русских и украинцев»

«При обстреле ВСУ переправы в Херсоне погибли 2 журналиста. Молчание ОБСЕ на этот счет в очередной раз свидетельствует о том, что многочисленные громкие заявления о приоритетности безопасности репортеров – лишь пустые слова. Или жизни российских журналистов – это другое?», – задают вопрос российские дипломаты коллегам из ОБСЕ и обращают их внимание на то, что «вчера вечером преступный киевский режим из американских РСЗО «Himars» обстрелял переправу в Херсоне, где люди эвакуировались в безопасные районы. Из 12 ракет силами ПВО сбито 11, но одна достигла цели. Погибли четверо, ранены дети и журналисты. ВСУ целенаправленно били по мирным».

Вена, Иван Бабурин

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