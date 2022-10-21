Эстония призвала помочь Украине передачей замороженных российских активов в размере 300 миллиардов евро

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на заседании Евросовета в Брюсселе в пятницу, 21 октября, в ходе обсуждения помощи Украине предложила направить на это замороженные российские активы, – сообщают СМИ

Пресс-служба эстонского премьера приводит такую ее цитату: «Что касается предоставления Украине экономической помощи, то тут ключевую роль играет использование замороженного российского имущества – его общая стоимость превышает 300 миллиардов евро. Мы должны найти возможности использовать замороженное имущество, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения. Европейская комиссия получила задание вскоре предложить конкретное решение».

Следует отметить, что ранее сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что решение о передаче «замороженных» российских активов Украине должно приниматься «исключительно в судебном порядке».

Между тем, на заседании Евросовета в Брюсселе Кая Каллас заявила, что следующий пакет антироссийских санкций «включал в себя запрет российских пропагандистских каналов, отключение новых финансовых учреждений от системы SWIFT, а также запрет на экспорт алмазов».

Брюссель, Иван Бабурин

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