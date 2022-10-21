Россия призвала Совбез ООН не допустить разрушение Украиной дамбы Каховской ГЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в пятницу, 21 октября, заявил, что Россия распространила в Совете безопасности письмо с требованием не допустить разрушения киевским режимом дамбы Каховской ГЭС, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небезя, в частности, сказал: «Пользуясь индульгенцией на любые преступные деяния, выданной западными кураторами, режим Зеленского последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области. В сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS, причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу с тем, чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление близлежащих территорий. При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений. Мы распространили сегодня в Совете Безопасности письмо с призывом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию».

«Украинские власти при покровительстве своих западных кураторов уже давно применяют на территории России террористические методы», – добавил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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