Дивизия американских десантников впервые за почти 100 лет разместилась в Европе

США разместили в Европе 101-ю дивизию ВДВ «Кричащие орлы» для участия в учениях и возможным пересечением границы Украины, – сообщает CBS News.

В сообщении телеканала говорится: «101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы», представляющая собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных, впервые почти за 80 лет размещена в Европе в Румынии на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО».

Несмотря на то, что Вашингтон неоднократно уверял, что военные США не будут принимать участия в боевых действиях на Украине, командир американских десантников заявил журналистам, что готов зайти на территорию Украины.

«Командир «Кричащих орлов» несколько раз заявлял, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, но если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины», – сообщает CBS News.

Вашингтон, Иван Бабурин

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