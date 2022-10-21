Российские ВКС запустили ракету со спутниками с космодрома «Плесецк»

Министерство обороны РФ в пятницу, 2й октября, сообщило, что с космодрома «Плесецк» Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в».

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «Двадцать первого октября с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами «Космос-2561» и «Космос-2562».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»