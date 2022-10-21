Эрдоган: Развитие соцсетей приводит увеличению объемов «информационного мусора»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступлении на 12-й встрече министров информации Организации исламского сотрудничества в пятницу, 21 октября, заявил, что развитие соцсетей ведет росту распространения «информационного мусора», – сообщает издание Yeni Safak.

В ходе своего выступления Эрдоган сказал: «С широким распространением коммуникационных технологий доступ к информации и новостям стал проще, в то время как связь людей с правдой постепенно ослабевает. Диверсификация источников новостей и все большее развитие социальных сетей приносит не только преимущества, но и привело к росту рисков дезинформации и распространению «информационного мусора», от чего страдают миллионы людей».

«Каналы трансляции информации без границ, морали, этических ценностей и самоконтроля превратились не в способ коммуникации, а в инструмент возбуждения вражды между людьми, увеличения поляризации и разжигания ненависти», – считает турецкий лидер.

Следует напомнить, что в Турции 18 октября вступил в силу закон, ужесточающий наказание за дезинформацию, «вызывающую тревогу, страх или панику среди населения», за что предусмотрено наказание лишением свободы сроком от года до трех лет.

Анкара, Иван Бабурин

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