Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на Совете безопасности Организации в пятницу, 21 октября, отметил, что удары высокоточными российскими ракетами и беспилотниками по объектам украинской инфраструктуры вызвали истерику у представителей Запада, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Высокоточными ракетами и ударами БПЛА российского производства было поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал антинародного режима Зеленского. Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании».

«Они, как и раньше, не хотят посмотреть правде в глаза и признать, что гражданские объекты пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской теробороны, в результате чего они отклонялись от изначального курса. То же самое происходило, когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинской ПВО, не способной перехватить цели. Подобных случаев зафиксировано предостаточно, в том числе на видео, любой желающий может ознакомиться с ними в интернете», – отметил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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