Депутат бундестага призвал Францию, Польшу и ФРГ объединиться против России

Депутат бундестага Вольфганг Шойбле выступил за объединение Франции, Польши и ФРГ против «российской угрозы». Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза», – пишет политик. По словам Шойбле, Франции, Германии и Польше необходимо стать «ядром европейского оборонительного союза» против России.

«Эти три государства должны будут выработать общие направления военной политики, к которым смогут присоединиться другие европейские страны», – заявил депутат.

Шойбле добавил, что необходимо действовать смелее и оперативно объединять национальные вооруженные силы в одну армию, которая будет управляться совместно принятыми решениями.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»