Начальник российского генштаба обсудил с британским коллегой украинскую «грязную бомбу»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в понедельник, 24 октября, провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным, – сообщили в российском оборонном ведомстве.
В минобороны России сообщили, что Герасимов и Радакин обсудили ситуацию, «связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, Киев готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» с последующим обвинением в этом России.
«Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача произвести «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии», – сообщает агентство.
Ранее глава российского минобороны Сергей Шойгу в телефонных переговорах выразил озабоченность в связи с возможным применением Украиной «грязной бомбы» коллегам из США, Франции и Турции.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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