российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 октября 2022, 17:48 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Начальник российского генштаба обсудил с британским коллегой украинскую «грязную бомбу»

Фото: pixabay.com

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в понедельник, 24 октября, провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным, – сообщили в российском оборонном ведомстве.

В минобороны России сообщили, что Герасимов и Радакин обсудили ситуацию, «связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, Киев готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» с последующим обвинением в этом России.

«Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача произвести «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии», – сообщает агентство.

Ранее глава российского минобороны Сергей Шойгу в телефонных переговорах выразил озабоченность в связи с возможным применением Украиной «грязной бомбы» коллегам из США, Франции и Турции.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,