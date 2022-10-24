Мэр Москвы будет координировать деятельность губернаторов

Председатель правительства России Михаил Мишустин на первом заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации в понедельник, 24 октября, заявил, что координировать выработку мер безопасности в российских регионах будет мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе заседания Мишустин сказал: «По поручению президента меры безопасности в субъектах РФ скоординирует Сергей Семенович Собянин. В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах».

Москва, Иван Бабурин

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