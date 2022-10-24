Россия потребовала от Киева прекратить подготовку «грязной бомбы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 24 октября, заявила, что заявлением, что Киеву следует прекратить провокационные действия по подготовке «грязной бомбы», – сообщают СМИ.

Комментируя информацию о планах киевского режима устроить провокацию с применением «грязной бомбы», Захарова сказала: «Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан. Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет. Западу не следует измерять ширину «красной линии».

«Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе», – заявила Мария Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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