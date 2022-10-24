Лавров: Вопрос об украинской «грязной бомбе» будет обсуждаться на Совбезе ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях XIX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в понедельник, 24 октября, заявил, что вопрос подготовки Украиной «грязной бомбы» будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Лавров сказал: «Подробная информация была передана по линии министра обороны в контактах с его коллегами из США, Франции, Великобритании, Турции. Намечены еще контакты по линии наших военных ведомств. Я также могу сказать, что сегодня или завтра в Совете Безопасности ООН этот вопрос тоже будет обсуждаться».

«Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки, и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы обвинить режим Зеленского – это несерьезный разговор. Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном военном уровне. Это подход, который мы поддержали», – заявил глава российской внешней политики.

Москва, Иван Бабурин

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