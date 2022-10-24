В ООН «в курсе» об украинской «грязной бомбе» из сообщений в прессе

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник, 24 октября, заявил, что в ООН в курсе сообщений о готовящейся киевским режимом провокации с использованием «грязной бомбы», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дюжаррик сказал: «Мы в курсе сообщений в прессе. У нас нет возможности узнать, так это или не так. Наша позиция в этом вопросе и по многим другим – все стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к просчету и эскалации уже разрушительного конфликта».

Отметим, что ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что минобороны РФ располагает информацией о планах Киева применить «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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