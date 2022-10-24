Новый британский премьер-министр заявил, что величайшей привилегией для него является – «служить партии»

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник, 24 октября, выступил с обращением к нации, в котором заявил, что величайшая привилегия в его жизни – служить партии, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию обращения Риши Сунака.

В частности, Риши Сунак во время своего обращения к нации, сказал: «Для меня большая честь получить поддержку моих коллег – парламентариев и быть избранным лидером Консервативной и Юнионистской партии. Это величайшая привилегия в моей жизни – служить партии. Жить и отдавать долг стране, которой я так многим обязан.

«Великобритания – великая страна, но, несомненно, мы сталкиваемся с серьезными экономическими проблемами. Теперь нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и нашей страны», – добавил новый премьер-министр Соединенного королевства.

Лондон, Иван Бабурин

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