Илон Маск сравнил Каспарова с айфоном и назвал «придурком»

Американский бизнесмен, миллиардер владелец компании Tesla Илон Маск в понедельник, 24 октября, сравнил экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* с айфоном и назвал «придурком» и «идиотом», – сообщают СМИ
Каспаров в адрес Илона Маска в своем микроблоге в Твиттер написал: «Цена огромна, но Украина платит ее. Так почему же люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота».
В ответ на такой «твит» Маск написал следующее: «Хотя это правда, что Каспаров* играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. А у меня даже дома нет, не говоря уже об «особняке», придурок».
* Физлицо, признанное в России иностранным агентом
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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