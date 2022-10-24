Илон Маск сравнил Каспарова с айфоном и назвал «придурком»

Американский бизнесмен, миллиардер владелец компании Tesla Илон Маск в понедельник, 24 октября, сравнил экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* с айфоном и назвал «придурком» и «идиотом», – сообщают СМИ

Каспаров в адрес Илона Маска в своем микроблоге в Твиттер написал: «Цена огромна, но Украина платит ее. Так почему же люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота».

В ответ на такой «твит» Маск написал следующее: «Хотя это правда, что Каспаров* играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. А у меня даже дома нет, не говоря уже об «особняке», придурок».

* Физлицо, признанное в России иностранным агентом

Вашингтон, Иван Бабурин

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