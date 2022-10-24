Байден и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите G20

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге в понедельник, 24 октября, заявил, что США и КНР прорабатывают возможность встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита Большой двадцатки – G20 в ноябре, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Как говорил президент, наши две страны прорабатывают возможность контактов президента Байдена с Си Цзиньпином на саммите G20. Стороны продолжают усилия по поддержанию открытых каналов связи на уровне лидеров. Однако, пока официально объявить о предстоящих контактах нечего».

Вашингтон, Иван Бабурин

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