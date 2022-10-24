Захарова: Мы видим, как давят на братскую Армению

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в понедельник, 24 октября, заявила, что Москва видит, насколько сильно давят на Армению внешние силы, – сообщается в телеграм-канале внешнеполитического ведомства России.

Отвечая на вопрос о процессах, происходящих вокруг Армении и армяно-азербайджанской нормализации, Захарова сказала: «Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы. Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения».

«Действующие по указке Вашингтона и Брюсселя многочисленные фонды, НПО и СМИ с удвоенной силой стремятся насадить в обществе антироссийские настроения. Участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции. Продвигаются наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересы всего населения региона. На всех уровнях продолжаем работу с партнерами в интересах комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», – заявила официальный представитель российского МИДа.

Ранее сегодня президент РФ Владимир пригласил коллег из Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна встретиться в России.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится, о дате и месте его проведения Кремль сообщит».

Москва, Иван Бабурин

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