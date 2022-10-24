Якутских участников СВО могут освободить от транспортного налога

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в понедельник, 24 октября, выступил с инициативой освободить от уплаты транспортного налога за текущий год в республике участников специальной военной операции (СВО), – сообщают СМИ.

Как сообщает пресс-служба администрации республики Саха (Якутия), Айсен Николаев сказал, что «поручил распространить льготу на все виды транспорта, зарегистрированные на военнослужащего, и предусмотреть проактивный режим ее действия, чтобы участники специальной военной операции были освобождены от необходимости подачи заявления в налоговый орган».

«В случае принятия данного законопроекта участники спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины автоматически будут освобождены от уплаты транспортного налога на территории Якутии. В ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение Госсобрания», – сообщили в пресс-службе республиканской администрации.

Якутск, Иван Бабурин

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