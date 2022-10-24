Белый дом не готов к диалогу с Россией, несмотря на призыв конгрессменов

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в понедельник, 24 октября, заявил, что Белый дом получил письмо группы конгрессменов с призывом о переговорах с Россией, но считает их невозможными без участия представителей Киева, – сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга Кирби, в частности, заявил, что Соединенные Штаты не будут вести переговоров с руководством России без привлечения украинских властей.

«Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса. Мы знаем об их письме. Мы ценим их обеспокоенность тем, что происходит на Украине. Но, США не будут вести переговоров с российским руководством без участия украинских властей. Зеленский, очевидно, хочет положить конец этой войне. Но он не считает, что сейчас время договариваться с господином Путиным. Мы уважаем это мнение».

Как отмечают СМИ, письмо Байдену направили три десятка членов палаты представителей, придерживающихся либеральных взглядов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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