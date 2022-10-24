В Конгрессе США заявили, что Байден фактически не управляет страной

Член конгресса Клаудия Тенни заявила, что Соединенными Штатами фактически управляет не президент Джо Байден, а его персонал, – сообщает Fox News.

В интервью телеканалу в воскресенье, 23 октября, конгрессвумен заявила: «Он (Байден, – прим.ред) напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним. Когнитивные проблемы мешают Байдену быть достаточно компетентным для должности президента страны. Ему следует пройти тест, чтобы доказать свои умственные способности».

Вашингтон, Иван Бабурин

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